جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – القطيف يواصل النظام السعودي بطشه على المواطنين السعوديين القاطنين في المناطق الشرقية من المملكة. وذكرت وكالة الأنباء السعودية يوم السبت أن قواتها قتلت ثمانية أشخاص في منطقة القطيف التي تقطنها أغلبية شيعية . وتشهد القطيف من وقت لآخر استهداف من قبل القوات الحكومية على ابناء المنطقة الذين يشكون من التهميش والتمييز ضدهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النظام السعودي يقتل 8 مواطنين في القطيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شهارة نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.