وفاة نائب أرجنتيني متأثرًا بجروحه بعد تعرّضه لإطلاق نار

اسماء السيد - بوينوس آيرس: توفي نائب أرجنتيني الأحد متأثرًا بجروح أصيب بها في إطلاق نار خلال الأسبوع الماضي في وضح النهار أمام مبنى مجلس الشيوخ في بوينس آيرس.

جاء الإعلان عن وفاة النائب هكتور أوليفاريس (61 عامًا) على لسان ائتلاف كامبييموس الحزبي الحاكم الذي ينتمي إليه.

تم توقيف ستة أشخاص، بينهم رجلين، الجمعة، على خلفية إطلاق النار الذي حصل قبل يوم، وأدى إلى مقتل الموظف الحكومي مارسيلو يادون ساعة الهجوم. وكان يادون في ذلك الوقت يسير مع أوليفاريس. وقالت السلطات إنها لا تعتقد أن هناك دوافع سياسية وراء إطلاق النار.

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أصيب يادون (58 عامًا) خمس مرات من مسافة قريبة عندما كان يسير أمام مبنى مجلس الشيوخ مع أوليفاريس صديق الطفولة.

وأصيب أوليفاريس في منطقة البطن. ولم تتضح بعد أسباب إطلاق النار.

ورجحت تقارير صحافية في الأرجنتين أن تكون الحادثة مرتبطة بعلاقة تربط يادون ببنات أحد المهاجمين والتي تصغره سنًا بكثير.

والتقطت كاميرات مراقبة مشاهد إطلاق النار. وأظهرت تعرّض أوليفاريس ويادون لإطلاق النار من داخل سيارة متوقفة.

