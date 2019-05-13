لفت وزير ​الشباب​ و​الرياضة​ ​محمد فنيش​، في تصريح صحافي، إلى "أنّنا دخلنا في مرحلة هندسة ​الموازنة​، وربما نحتاج إلى جلستين أو أكثر للانتهاء من درس الموازنة".

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كانت هذه تفاصيل خبر فنيش: دخلنا بمرحلة هندسة الموازنة وربما نحتاج إلى جلستين أو أكثر للانتهاء من درسها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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