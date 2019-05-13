قليموس: البطريرك صفير كان ثاقب النظر والنظرة

اوضح الرئيس السابق للرابطة المارونية انطوان قليموس انه "لم اعايش البطريرك مار نصرالله بطرس صفير وانا على رأس الرابطة ولكن كنت على اطلاع شبه كامل على العلاقة التي قامت بين صفير والرابطة المارونية".
في حديث اذاعي ضمن برنامج "نقطة على السطر" مع الزميلة نوال ليشع عبود، أكد قليموس أن "الرابطة المارونية هيكليا لا تتبع لبكركي ولكن هيبة البطريرك كانت تطغى عليها وعلى دورها والبطريرك صفير كان ثاقب النظر والنظرة".
ولفت قليموس الى انه "عندما كان الجو المسيحي يمر في مرحلة قهر لقياداته توجهت الانظار الى بكركي وكان صفير المرجعية المسيحية الوحيدة في كل المراحل الصعبة".
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