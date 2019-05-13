المتحدث باسم العسكريين:لسنا سببا لعجز الموازنة ولن نسمح بالمس بحقوقنا

أكد العميد محمود طبيخ والد الشهيد النقيب ​احمد طبيخ​، باسم ​العسكريين المتقاعدين​ المعتصمين أمام ​المصرف المركزي​، أن "العسكريين ليسوا سببا لعجز ​الموازنة​ ولن يسمحوا بالمس بحقوقهم المكتسبة وليس من المنطق أن يحرم أبناء العسكريين ولا سيما منهم أبناء الشهداء من مخصصات التعليم والعيش الكريم، ليأخذوا ​الضرائب​ من التعديات على الاملاك العامة والاملاك البحرية واصحاب اليخوت".

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