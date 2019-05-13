الأمن العام: توقيف 13 شخصا بجرم تزوير مستندات سفر بين الثاني من أيار والتاسع منه

أعلنت ​المديرية العامة للأمن العام​ ال​لبنان​ي أنّ "الأجهزة المعنية في المديرية العامة للأمن العام قامت خلال الفترة الممتدة من تاريخ 02 أيار 2019 لغاية 09 أيار 2019، وبإشراف النيابات العامة، بتوقيف ثلاثة عشر شخصًا بجرم ​تزوير مستندات​ سفر لتسهيل عمليات انتقال أشخاص من لبنان إلى دول أوروبية وآسيوية وإفريقية".

وأوضحت أنّ "بعد انتهاء التحقيق مع الموقوفين، أُحيلوا جميعًا إلى ​القضاء​ المختص".