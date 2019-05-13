الحسن عن رواتب تقاعد العسكريين: ستكون هناك ضريبة دخل على الجميع

بيّنت وزيرة الداخلية والبلديات ​ريا الحسن​ "أنّها لم تجتمع بعد مع وزير الدفاع الوطني ​الياس بو صعب​، لكن اقتراحه سحب التكليف من ​الجيش اللبناني​ مهمّات الأمن في الداخل، لا يمكن تطبيقه بسهولة، فهو إذا أراد هذا الأمر فليفصل عديدًا من الجيش ليلتحق ب​قوى الأمن الداخلي​، لأنّنا بخمسة وعشرين ألف عنصر أمني لا يمكننا أن ننفّذ كلّ المهمّات المطلوبة".

وشدّدت في تصريح صحافي، على "أنّنا نقول إنّنا نريد تطبيق القانون بالنسبة إلى الضمائم الحربية، أمّا التوزيع بين التدابير 1 و2 و3، فيتمّ بناءً على اقتراح وزيري الدفاع والداخلية ويُعرض على طاولة ​المجلس الأعلى للدفاع​، من ثمّ يطرح في ​مجلس الوزراء​ للموافقة عليه. أمّا داخل ​الموازنة​، فلا يمكن التفكير إلّا بتطبيق قانون الدفاع في ما يخصّ الضمائم الحربية".

وأوضحت الحسن أنّ "في ما يتعلّق برواتب التقاعد، فستكون هناك ضريبة دخل على الجميع".