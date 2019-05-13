النشرة: طائرة استطلاع اسرائيلية حلقت فوق النبطية على علو منخفض

افاد مراسل "​النشرة​" في النبطية بأن "طائرة استطلاع اسرائيلية حلقت طوال الليلة الماضية وحتى صباح اليوم فوق ​مدينة النبطية​ والبلدات المجاورة وعلى علو منخفض جدا، رافقها تحليق للطيران الحربي الاسرائيلي فوق النبطية واقليم التفاح منفذا غارات وهمية وصلت حتى مدينتي ​بنت جبيل​ و​مرجعيون​".

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