المالكي يعرب عن أمله في عقد لقاء بين عباس وبوتين الشهر المقبل

أعرب وزير الخارجية الفلسطيني ​رياض المالكي​ عن أمله في عقد لقاء بين الرئيسين الفلسطيني ​محمود عباس​ والروسي ​فلاديمير بوتين​ في 15 حزيران المقبل في عاصمة ​طاجيكستان​ دوشنبه، حيث ينعقد لقاء قمة لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا"، لافتا الى أنه "حسب معلوماتنا، يعتزم بوتين المشاركة فيه، كما سيكون رئيسنا هناك أيضا. ونعمل لترتيب لقاء لهما على هامش المؤتمر".

وأشار المالكي إلى "أهمية ما أكده وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​ له خلال اجتماعهما في موسكو قبل أسبوعين، حول عزم موسكو على رفض "​صفقة القرن​" التي يعدها الأميركيون، إذا تناقضت مع الاتفاقات متعددة الجهات المبرمة سابقا"، مبينا أن "​رام الله​ لا ترى مجالا لاستئناف المفاوضات مع ​إسرائيل​ بأي صيغة في الوقت القريب"، مؤكدا "إمكانية عقد مؤتمر للسلام في ​الشرق الأوسط​ مستقبلا"، مشددا على "أننا منفتحون على أي مقترحات للتفاوض ولا نضع شروطا سابقة".