موغيريني: لتجنب أي تصعيد بشأن إيران ومناقشة سبل متابعة تنفيذ الاتفاق النووي

شدّدت مسؤولة السياسة الخارجية في ​الاتحاد الأوروبي​ ​فيديريكا موغيريني​، على أنّ "الاتحاد الأوروبي يدعو إلى تجنّب أيّ تصعيد بشأن ​إيران​ ومناقشة سبل متابعة تنفيذ ​الاتفاق النووي​".

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