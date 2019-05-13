وزارة الخارجية البولندية أعلنت إلغاء زيارة مسؤولين اسرائيليين

أعلنت ​وزارة الخارجية البولندية​ في بيان أن "​بولندا​ قررت إلغاء زيارة مسؤولين إسرائيليين بعد أن أجرى الجانب الإسرائيلي تغييرات في اللحظة الأخيرة في تركيبة الوفد مقترحا أن تركز المحادثات بشكل أساسي على مسائل متعلقة بإعادة ممتلكات"، مشيرة الى أن "الوفد الذي يرأسه المدير العام لوزارة المساواة الاجتماعية الإسرائيلية آفي كوهين-سكالي إلى ​وارسو​ كانت مقررة اليوم في 13 أيار".

وتظاهر آلاف القوميين في العاصمة البولندية السبت احتجاجا على قانون أميركي بشأن إعادة ممتلكات يهودية صودرت خلال المحرقة ​النازية​، وهي المسألة التي تبرز قبيل ​انتخابات​ برلمانية في وقت لاحق هذا العام.

وينص القانون الأميركي "العدالة للناجين الذين لم يتم تعويضهم اليوم" (جاست) والمعروف بقانون 447 على أن تبلغ ​وزارة الخارجية الأميركية​ ​الكونغرس​ بالتقدم المحرز من دول بينها بولندا، بشأن إعادة أصول يهودية صودرت خلال الحرب العالمية الثانية وفي أعقابها.