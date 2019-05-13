المسماري: لاحظنا تصاعدا بالعمليات العسكرية في عاصمة ليبيا وانهيارا بصفوف الجماعات الإرهابية

أعلن الناطق الرسمي باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي، ​أحمد المسماري​، أنّ "تنظيم "داعش" الإرهابي يقوم بتحرّكات في الصحراء الليبية جنوب غربي البلاد، وتحديدًا في مدينة سبها بمنطقة غدوة وأم الأرانب بالإضافة إلى مدينة مرزق ووادي عتبة"، مبيّنًا أنّ "تلك الجماعات المتطرّفة تحاول زعزعة الأمن في الجنوب وأشغال القوات المسلحة خلال عملياته لتحرير العاصمة ​طرابلس​".

ولفت في مؤتمر صحافي في مدينة ​بنغازي​ شرقي البلاد، إلى "أنّنا لاحظنا تصاعدًا في العمليات العسكرية في العاصمة الليبية طرابلس وانهيارًا تامًّا في صفوف ​الجماعات الإرهابية​ المتطرفة هناك".