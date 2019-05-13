خارجية البحرين دانت استهداف سفن مدنية بالمياه الاقتصادية للإمارات: عمل إجرامي خطير

دانت وزارة خارجية ​البحرين​ بشدّة "الأعمال التخريبيّة الّتي استهدفت سفن شحن تجاريّة مدنيّة بالقرب من المياه الإقليمية لدولة ​الإمارات​ في خليج عمان، بالقرب من إمارة الفجيرة ومن المياه الإقليمية وفي المياه الاقتصادية للإمارات الشقيقة، في عمل إجرامي خطير يهدّد أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية".

وأكّدت في بيان، "تضامن البحرين ووقوفها التام مع الإمارات في كلّ ما تتّخذه من إجراءات لحماية أمنها والحفاظ على مصالحها"، مشدّدةً على "ضرورة تحمّل ​المجتمع الدولي​ مسؤولياّته لضمان وسلامة حركة الملاحة البحرية والتصدّي لأيّ تهديد للأمن والسلم الدوليّين".