مرشح حزب اليسار الديمقراطي التركي انسحب من انتخابات اسطنبول

أعلن مرشح "حزب اليسار الديمقراطي" في ​تركيا​، معمر ايدن، انسحابه من الانتخابات الّتي تقرّر إعادتها الشهر المقبل على رئاسة بلدية ​اسطنبول​، في خطوة ستساعد على الأرجح مرشح "حزب الشعب الجمهوري" وهو أكبر أحزاب المعارضة، أكرم إمام أوغلو، الّذي أُعلن فوزه في التصويت الأصلي الّذي أُجري في آذار الماضي.

وكانت المرّة الأولى خلال 25 عامًا الّتي يخسر فيها "​حزب العدالة والتنمية​" بزعامة الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​ أو أسلافه، السيطرة على اسطنبول.

وبعد أن أُعلن إمام أوغلو فائزًا برئاسة بلدية اسطنبول في نيسان، بتفوّقه على رئيس الوزراء السابق ومرشح "العدالة والتنمية" بن علي يلدريم، طالب اردوغان وحزبه بإلغاء الانتخابات بزعم وقوع مخالفات واسعة. وقضت اللجنة العليا للانتخابات يوم الإثنين الماضي بإعادة الانتخابات يوم 23 حزيران المقبل.