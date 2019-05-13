شهيب: تعطيل المدارس والمهنيات الرسمية والخاصة الخميس لوداع صفير

أعلن وزير التربية والتعليم العالي ​أكرم شهيب​، في بيان، "تعطيل ​المدارس​ والمهنيات الرسمية والخاصة يوم الخميس المقبل، إلتزامًا بمذكرة ​رئاسة الحكومة​ القاضية بالتوقّف عن العمل في الإدارات والمؤسسات العامة في يوم وداع البطريرك الماروني الراحل الكاردينال ​مار نصرالله بطرس صفير​، الرجل الإستثنائي الّذي حافظ على المبادئ ودافع عن السيادة وأرسى المصالحة والإنفتاح ورسّخ العيش اللبناني الواحد".

وتوجّه شهيب من الكرسي البطريركي الماروني في ​بكركي​ ومن عائلة الراحل الكبير ومن جميع اللبنانيين بالتعزية لفقدان الكاردينال صفير.

كما وجّه، "نظرًا إلى مكانة الراحل الكبير الّذي طبع ​تاريخ لبنان​ المعاصر بطابعه وكان صوته الجامع في أزمنة التفرقة"، كتابًا إلى "​المركز التربوي للبحوث والإنماء​"، إقترح فيه "تخصيص فصل في مناهج ​كتاب التاريخ​ الموحّد يبرز مسيرته الوطنية الجامعة ومواقفه السامية المترفعة فوق المصالح الضيّقة والحساسيّات الصغيرة، على أن يُصار إلى العمل على ذلك في خلال ورشة تجديد المناهج التربوية وعصرنتها، ليشكّل البطريرك صفير قدوة للأجيال وفخرًا واعتزازًا للجميع، ولكي يبقى في الذاكرة الوطنية وفي سجّل الخالدين".