النشرة: متقاعدون عسكريون يعتصمون أمام مصرف لبنان بزحلة ويمنعون الموظفين من الدخول

أفاد مراسل "النشرة" في زحلة بأنّ "عددًا كبيرًا من المتقاعدين العسكريين يعتصمون أمام "​مصرف لبنان​" في زحلة، وهم يمنعون الموظّفين من الدخول إلى داخل المصرف".

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