إعادة فتح طريق ضهر البيدر من قبل العسكريين المتقاعدين

أعاد العسكريون المتقاعدون فتح ​طريق ضهر البيدر​، وتوجّهوا إلى "​مصرف لبنان​" في ​بيروت​، للمشاركة في الاعتصام. وكانت قد أفادت "​غرفة التحكم المروري​" التابعة لقوى الأمن الداخلي، في وقت سابق، بـ"قطع طريق ضهر البيدر بالاتجاهين قبل مفرق بوارج من قبل بعض المحتجين، وتحويل السير إلى الطرقات الفرعية".

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