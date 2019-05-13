خارجية السعودية: استهداف السفن يشكل تهديدا خطيرا للملاحة البحرية والأمن الدولي

أعرب مصدر مسؤول في ​وزارة الخارجية السعودية​، لـ"وكالة الأنباء السعودية- واس"، عن إدانة السعودية "للأعمال التخريبية الّتي استهدفت صباح يوم الأحد 12 أيار 2019، سفن شحن تجارية مدنيّة بالقرب من المياه الإقليمية لدولة ​الإمارات​ في خليج عمان، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة وفي المياه الاقتصادية للإمارات".

وأكّد أنّ "هذا العمل الإجرامي يشكّل تهديدًا خطيرًا لأمن وسلامة حركة الملاحة البحرية، وبما ينعكس سلبًا على السلم والأمن الإقليمي والدولي"، مشدّدًا على "تضامن السعودية ووقوفها إلى جانب الإمارات الشقيقة في جميع ما تتّخذه من إجراءات لحفظ أمنها ومصالحها".