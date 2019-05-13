نقيب موظفي مصرف لبنان:لدينا يوم عمل عادي والاعتصام يعرقل وصول الموظفين

أكد رئيس نقابة موظفي ​مصرف لبنان​ عباس عواضة في حديث لوكالة ​رويترز​ أن "الموظفين لديهم يوم عمل عادي في مصرف لبنان ولكن العسكريين أقفلوا أبواب المصرف وهذا الأمر يعرقل وصول الموظفين وإن شاء الله يكون في طرق ثانية لوصول الموظفين إلى داخل المصرف".

وفي وقت سابق أقفل العكسريون المتقاعدون مداخل مصرف لبنان المركزي في بيروت احتجاجا على بعض بنود الموازنة.

وكان العسكريون المتقاعدون قد بدأوا اعتصامهم أمس أمام مصرف لبنان، تزامنا مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، مطالبين بـ"سحب المواد التي تضر بحقوقهم من مشروع موازنة 2019، وايداعها لجنة متخصصة ضمن وزارة الدفاع".