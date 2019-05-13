زيدان: أتمنى انتهاء الموسم في أقرب وقت

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أبدى مدرب ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، استيائه من الخسارة القاسية التي تلقاها على يد ريال سوسييداد بالنتيجة 1-3، ضمن أحداث الجولة الـ37 من الليغا.

وذكر زيدان في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية "أعجبتني بداية المباراة، حيث سجلنا هدفا، وبعد أن ألغت تقنية الفار هدفا لريال سوسييداد، لم يستغرق الأمر 4 أو 5 دقائق، حتى سجلوا هدف التعادل".

وتابع "إنه لأمر مخز، لأننا قدمنا مباراة جيدة، حتى مع 10 لاعبين كنا قادرين على التسجيل.. أتمنى أن ينتهي الموسم في أقرب وقت ممكن".

وأضاف "إبراهيم دياز لعب بشكل جيد، إنه شاب ولديه الحماس، وسنرى ما سنفعله معه، لكن في الوقت الحالي حصل على عدد من الدقائق، وقدم أداءً جيدًا".

وعن مارسيلو، قال "إنه أحد لاعبي هذا الفريق، ولاعب مهم.. أريد استعادة أفضل نسخة منه، وسيحدث ذلك شيئا فشيئا".

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وواصل "كانت الأمور مُعقدة في الشوط الثاني، لكن حتى مع وجود 10 لاعبين فقط حصلنا على الفرص.. الخسارة (1-3) أكثر تعقيدًا، خاصةً بالنسبة لأولئك الذين بذلوا جهدًا".

وحول غياب بيل، أجاب زيدان "لا أعرف، سنرى ما سيحدث الأسبوع المقبل، هو بخير على المستوى الجسدي".

وأردف "رسالة إلى بيل؟ لقد كان واضحًا جدًا ما قمت به، وسنرى ما سأقوم به الأسبوع المقبل، وما سيحدث في الموسم القادم".

وبخصوص إمكانية عودة ثيو هيرنانديز من الإعارة، رد المدرب الفرنسي: "هذا ليس وقت الحديث عن ذلك".