اندلاع حريق داخل مبنى بطمرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شب حريق داخل مبنى من طابقين في حي خلة الشريف بمدينة طمرة فجر اليوم، الإثنين.

وقامت طواقم الإطفاء والإنقاذ بإخماد الحريق الذي شب في الطابق الأول وإخراج الدخان الكثيف، ولم يبلغ عن إصابات.

وباشر خبراء الحرائق والشرطة التحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.

وذكر شهود عيان أن الحريق، على ما يبدو، شب داخل بقالة بالطابق الأول من المبنى.