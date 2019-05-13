داليا زيادة: قطر والإخوان وراء هجوم وسائل إعلام غربية على مصر

لا تزال العصابة الحاكمة في قطر وتركيا وجماعة الإخوان الإرهابية، تكثف تحركاتها مع وسائل الإعلام الغربية، وتشترى مساحات في الصحف الأجنبية، من أجل نشر قضيتها والتحريض ضد مصر، وهو ما يفسر التقارير التحريضية التي تنشرها بعض الصحف الأجنبية واعتمادها على مصادر مجهلة.

وتشير داليا زيادة، رئيس المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة والناشطة الحقوقية، إلى أن الإعلام الغربى لا زال يمارس فقدان المهنية والموضوعية في الموضوعات التي تتناول الأمور المصرية.

وتوضح الباحثة المصرية أن التقارير التحريضية المليئة بالمعلومات المغلوطة، تؤكد أن وسائل الإعلام افتقدت الكثير من المصداقية لدى جمهورها، وعلى رأسها "بي بي سي" البريطانية، التي تواصل أكاذيبها ضد الدولة المصرية في العديد من القضايا والشؤون الداخلية للدولة المصرية.

وأضافت رئيس المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة، في تصريحات صحافية، أن للجماعة الإرهابية والدول الراعية لها على رأسها قطر وتركيا دور كبير في هذه التقارير، التي يتم تناولها عبر وسائل الإعلام الغربية ضد الدولة المصرية.

وشدد زيادة على أن الجميع أصبح على وعي ودراية كاملة، لما يعد من تقارير إعلامية، تحاول التأثير على مؤسسات الدولة المصرية، وإثارة الفتن في المجتمع والرأي العام من أجل مصالح الجماعة الإرهابية.

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وكان مركز المزماة للدراسات قد كشف في دراسة له العام الماضي، أن السفارة القطرية في مصر، كانت بمثابة البنك المصرفي لجماعة الإخوان الإرهابية، وقت وصول الإخواني محمد مرسي إلى الحكم، وأسند إليها العديد من الأعمال والأنشطة والمهام، ما جعل النظام القطري يضاعف من عدد موظفيها الذين كان أغلبهم تابعاً لجهاز الاستخبارات القطرية.

وأوضحت الدراسة أنه بعد إسقاط الشعب المصري لحكومة الإخوان، تحولت السفارة القطرية إلى مركز تنظيم وتدريب الإرهابيين بهدف زعزعة أمن واستقرار مصر ونشر الفوضى فيها، كمحاولة بائسة لإعادة حكم الإخوان، وأرسلت الدوحة، عن طريق سفارتها، عناصر إرهابية من تنظيم داعش من العراق إلى سيناء المصرية والعمل على نشرهم داخل المدن المصرية.

وبعد فشل هذه المخطط لجأ تميم العار إلى شراء الذمم في الصحف ووسائل الإعلام الغربية، من أجل إعداد تقارير تحريضية ضد مصر والرئيس عبدالفتاح السيسي، لإفشال مسيرة التنمية التي بدأها بعد اقتلاع جماعة الإخوان الخبيثة من الحكم في مصر.

ويبدو أن جهود نظام الحمدين وأمواله الطائلة التي أغرق بها مسؤولين وجماعات ضغط في الولايات المتحدة ستذهب سدى، إذ أعلن البيت الأبيض، الشهر الماضي، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعمل على تصنيف جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا أجنبيا، وهو ما قد يؤدي إلى فرض عقوبات على كل من يأوي أذنابها.