باحث مصري: قطر وتركيا سيجبران على التضحية بالإخوان حال صدور قرار ترامب باعتبار الجماعة إرهابية

مع اتجاه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى إدراج جماعة الإخوان على لائحة الإرهاب الأمريكية، يعيش النظامين القطري والتركي في حالة كبيرة من القلق خوفا من خروج القرار للنور، وبالتالي ستكون الدوحة وأنقرة هدفا للعقوبات والقيود الأمريكية على الفور، وهو ما سيجبرهما على التضحية بمعظم أذنابهم من التنظيم، وفقا لقطر يكليس.

وكشف الدكتور طه على، الباحث السياسي المصري، أن الإخوان سيعانون من تشريد وسيكونون بلا مأوى خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الأزمة التى يعانى منها أردوغان فى تركيا، والضغوط المحتملة على الدوحة من جانب إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، حال اتخذت قرارا بتصنيف الإخوان منظمة إرهابية، سيصبح الإخوان مشردين بلا مأوى بعد أن خانوا وطنهم ما يعزز احتمالات أن يقوم بعضهم بمراجعات.

وأوضح الباحث الإسلامي أنه من المحتمل أن تلجأ قطر إلى ترحيل عددٍ كبير من الإخوان المقيمين على أراضيها، خاصة الذين هربوا من مصر إليها بعد ثورة 30 يونيو 2013، واقتلاع التنظيم من سدة الحكم، مع وجود قدر من التنسيق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الرجل الأول في التنظيم الدولي للإخوان، الذي يبدو فى أمس الحاجة لهم، خلال الفترة الأخيرة لمواجهة المعارضة التي تنتفض ضده بعد أن ضَعُفَت قبضته على الأوضاع في تركيا مؤخرا.

وأثار إعلان الولايات المتحدة سعيها لتصنيف جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا، حالة من القلق والترقب لدى نظام الحمدين الممول الرئيسي للتنظيم الإرهابي وجمعياته ومؤسساته في العالم، إضافة إلى حلفائه، خاصة أنه قد يتسبب في انهيار جماعي لمشروعات قطر المشبوهة في العديد من الدول، خاصة التي يسيطر أذنابها على الحكم فيها.

وتعيش الدوحة صمتا مريبا بشأن سعي الولايات المتحدة الأمريكية تصنيف جماعة الإخوان، منظمة إرهابية، لكن ربما تسعى الإمارة الصغيرة في الخفاء لتحريك جماعات الضغط والدمى التابعة لها في واشنطن، لإثناء إدارة الرئيس ترامب عن اتخاذ مثل هذا الإجراء، الذي سيتسبب في كوارث عديدة لنظام الحمدين.

وحال إدراج إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جماعة الإخوان على لائحة التنظيمات الإرهابية، فإن اتخاذ القرار سيكون بمثابة المسمار الأخير ليس في نعش تنظيم الإخوان الإرهابي فحسب، ولكن في نعش جميع الأنظمة التي تمول وتشجع وتسلح ويأتي الإرهاب والإرهابيون إلى أراضيها، وفي مقدمتها النظام القطري وأيضا تركيا.

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وحركة الإخوان المسلمين التي تعود نشأتها إلى عام 1928 في مصر، مدرجة بالفعل على قوائم الإرهاب في مصر وعدد من الدول العربية، لكن في ظل التصنيف المرتقب للإخوان من قبل أمريكا، تتزايد التساؤلات عن السيناريوهات المتوقعة والتأثيرات، خاصة في ظل سيطرة الجماعة من خلال أحزاب تابعة لها على سلطة الحكم في بعض الدول.

وكشفت مصادر مطلعة عن اجتماع عاجل يجمع بين تركيا وقطر وممثلين عن جماعة الإخوان الإرهابية، في الدوحة، من أجل دراسة الأساليبب الممكنة للتحرك ضد القرار الأمريكي المحتمل.

وكشفت تقارير إعلامية متطابقة عن مخطط ثلاثي لاجتذاب بعض دول إفريقيا، مستغلا بعض أذنابه بالقارة لانتقاد خطوات واشنطن، بهدف تكوين تكتل دولي يتصدى للعقوبات الأمريكية.

يذكر أن تركيا تأوي عددا كبير من أعضاء جماعة الإخوان، لا سيما مطاريد الإخوان الذين هربوا من مصر، عقب سقوط نظام المعزول محمد مرسي في 2013، حيث وفر لهم العلج التركي إردوغان المأوى والعمل، كما فتح لهم العديد من الأبواق الإعلامية بالتنسيق مع نظام تميم لمهاجمة مصر والسعودية والإمارات.

وفي حال تم تصنيف الإخوان جماعة إرهابية فإن ذلك سيجعلها هدفا للعقوبات والقيود الأمريكية على الفور، بما فيها حظر السفر وقيود قانونية، ويحظر على المواطنين الأمريكيين تمويل أي أنشطة للجماعة، سواء داخل أو خارج الولايات المتحدة، وعلى الفور كذلك يحظر على البنوك أي معاملات مالية لها، فضلا عن منع من يرتبطون بالإخوان من دخول الولايات المتحدة.

وسيؤثر ذلك بدوره على مشاركة عدد من قادة جماعة الإخوان في الخارج في فعاليات دورية تشهدها واشنطن وتنظمها مؤسسات بحثية فيما يعرف بـ"المسار الثاني"، حيث تعقد اجتماعات بين أطراف سياسية متنافرة للتباحث في مستقبل المنطقة بعيدا عن الأضواء وخلف أبواب مغلقة.