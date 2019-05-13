شكرا لقرائتكم خبر عن حقوقى: منظمات دولية تتلقى تمويلا من قطر وتركيا لإصدار تقارير محرضة ضد مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هيثم شرابى، الباحث الحقوقى، أن التقارير التي تصدر عن عدد من المنظمات والمؤسسات في الخارج ضد مصر تغلب عليها ترويج الأرقام والبيانات المغلوطة والمفبركة حول تنظيم الإخوان الإرهابي في مصر.

وأضاف الباحث الحقوقى، أن تلك التقارير المشبوهة تعتمد على ما ينشر في صفحات وقنوات فضائية ترعاها قطر وتركيا، موضحا أن من هذه المنظمات نجد منظمة أمنستي وهيومن رايتس ووتش، والمفوضية الدولية، ومؤسسة الكرامة.

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ولفت هيثم شرابى، إلى أن هذه منظمات يتم تمويلها عن طريق قطر وتركيا وبريطانيا، وتستهدف تشويه صورة مصر في الخارج وصولا إلى صناعة حالة ضغط دولية على مصر.