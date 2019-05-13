شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مطالب من المعارضة القطرية لـ"تميم".. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد جابر المرى، المعارض القطرى، أن تبنى عدد من المنظمات الحقوقية لقضية قبيلة الغفران القطرية، واستنكارهم للانتهاكات التى يمارسها النظام القطرى ضد هذه القبيلة سيساهم بشكل كبير فى عودة حقوق قبيلة الغفران.
وبشأن خطوات قبيلة الغفران للتصعيد ضد تميم بن حمد أمير قطر للحصول على حقوقهم، قال المعارض القطرى لـ"الخليج 365"، إن هذه الخطوات ستتمثل فى الاستمرار حتى إنهاء القضية وعودة كامل الحقوق المسلوبة تعسفا من قبل حكومة قطر .
ولفت المعارض القطرى، إلى أن أبرز مطالبات قبيلة الغفران من النظام القطرى هو اعتذار حكومى رسمى، وإعادة مواطنة كل مواطن قطرى سلبت دون وجه حق، بجانب إعادة الأملاك المسلوبة و تعويض بأثر رجعي عن منعهم من الاستفادة من تلك الأملاك طوال فترة نزع الملكية دون أمر قضائى.
ولفت الجابر المرى، إلى أنه من بين المطالب أيضا إعادة كل موظف وصرف مستحقاتهم بأثر رجعي و كامل الحقوق التي يكفلها القانون من إجازات ، نهاية خدمة وغيرها، وتعويضات لكل من تعرض للاعتقال و التعذيب الجسدي و النفسي دون إدانة قضائية.
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