خارجية مصر دانت تعرض 4 سفن لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للإمارات

أعربت ​وزارة الخارجية المصرية​ عن إدانتها بأشدّ العبارات لـ"تعرّض أربع سفن لعمليات تخريب بالقرب من المياه الإقليمية لدولة ​الإمارات​، كما تدين كلّ ما من شأنه المساس بالأمن القومي الإماراتي وسلامة حدوده البرية والبحرية كافّة".

وأكّدت في بيان "تضامُن مصر حكومةً وشعبًا مع حكومة وشعب الإمارات الشقيقة في مواجهة التحديات كافّة الّتي قد تواجهها، والتصدّي لكلّ المحاولات لزعزعة استقرار الإمارات"، مركّزةً على "العلاقات الخاصّة والمتينة الّتي تربط البلديَن، والعمل المشترك للتصدّي للتهديدات كافّة لأمنهما القومي، واتخاذ ما يلزم من إجراءات في سبيل حفظ أمن واستقرار الإمارات وتحقيق رفاهية شعبها الكريم".