وفاة نائب أرجنتيني متأثرا بجروحه بعد تعرضه لإطلاق نار في وضح النهار

توفّي النائب ​الأرجنتين​ي هكتور أوليفاريس (61 عامًا)، متأثّرًا بجروح أُصيب بها في ​إطلاق نار​ الأسبوع الماضي في وضح النهار أمام مبنى مجلس الشيوخ في بوينس آيرس.

وتمّ توقيف ستة أشخاص بينهم رجلين الجمعة، على خلفية إطلاق النار الّذي حصل قبل يوم، وأدّى إلى مقتل الموظّف الحكومي مارسيلو يادون ساعة الهجوم.

وكان يادون في ذلك الوقت يسير مع أوليفاريس.

وأعلنت السلطات أنّها لا تعتقد أنّ هناك دوافع سياسيّة وراء إطلاق النار.