توفّي النائب الأرجنتيني هكتور أوليفاريس (61 عامًا)، متأثّرًا بجروح أُصيب بها في إطلاق نار الأسبوع الماضي في وضح النهار أمام مبنى مجلس الشيوخ في بوينس آيرس.
وتمّ توقيف ستة أشخاص بينهم رجلين الجمعة، على خلفية إطلاق النار الّذي حصل قبل يوم، وأدّى إلى مقتل الموظّف الحكومي مارسيلو يادون ساعة الهجوم.
وكان يادون في ذلك الوقت يسير مع أوليفاريس.
وأعلنت السلطات أنّها لا تعتقد أنّ هناك دوافع سياسيّة وراء إطلاق النار.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة نائب أرجنتيني متأثرا بجروحه بعد تعرضه لإطلاق نار في وضح النهار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.