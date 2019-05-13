الحكومة البولندية تعهدت القضاء على الإعتداءات الجنسية بحق الأطفال

تعهّد رئيس الحكومة البولندية اليمينية ياروسلاف كاتشينكسي، "القضاء على الإعتداءات الجنسية بحقّ الأطفال".

ولفت إلى أنّ "أولئك الّذين تمّ ائتمانهم على الأطفال، ستتمّ معاقبتهم بشكل خاص بسبب الإعتداءات الجنسية، وهذا ينطبق بالطبع على الكهنة ولكن أيضًا على الجميع وبينهم ... مشاهير معروفون".

ويواجه المدانون باعتداءات جنسية على أطفال تقلّ أعمارهم عن 15 عامًا، عقوبة السجن 12 عامًا.

وتأتي هذه التصريحات غداة نشر الصحافي البولندي المستقل توماسز سيكيليسكي فيلمًا وثائقيًّا بعنوان "لا تفصح" عن انتهاكات جنسية قام بها كهنة.