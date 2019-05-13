خارجية إيران: الحوادث التي تعرضت لها السفن قرب الإمارات مزعجة

وصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية الحوادث التي تعرضت لها سفن قرب الإمارات بـ "المزعجة" مطالبا بفح تحقيق.
وكان وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في السعودية خالد الفالح، أعلن أنّ "يوم أمس الأحد 12 أيار 2019، تعرّضت ناقلتان سعوديّتان لهجوم تخريبي وهما في طريقهما إلى عبور الخليج العربي في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات، بالقرب من إمارة الفجيرة، بينما كانت إحداهما في طريقها للتحميل بالنفط السعودي من ميناء رأس تنورة، ومن ثمّ الاتجاه إلى الولايات المتحدة الأميركية لتزويد عملاء "أرامكو السعودية".
وأوضح أنّه "لم ينجم عن هذا الهجوم أيّ خسائر في الأرواح أو تسرّب للوقود، في حين نجم عنه أضرار بالغة في هيكلي السفينتين". وشجب "هذا الإعتداء الّذي يستهدف تهديد حرية الملاحة البحرية وأمن الإمدادات النفطية للمستهلكين في أنحاء العالم كافّة".
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