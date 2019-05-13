وفاة شاب إيرلندي من أصول مغربية بعملية طعن بالعاصمة دبلن

قتل شاب إيرلندي من أصول مغربية بعد تعرضه ل​عملية طعن​، وذلك خلال توجهه لحضور إفطار جماعي بأحد مساجد العاصمة دبلن.

وذكرت صحيفة "​ذي صن​" النسخة الإيرلندية، أن الشاب المغربي يدعى عزام الركراكي، تعرض لعملية طعن بشعة من طرف عدد من الشبان في حدود الساعة الثامنة مساء من ليلة الجمعة الماضية بينما كان متوجها للصلاة.

ولفتت الصحيفة إلى ان عزام كان صائما ومتوجها إلى أداء ​الصلاة​ في مسجد "كلونسكيغ"، قبل أن تنشب مشاداة بينه وشبان كانوا في مسرح الجريمة انتهت بعملية طعن قاتلة.