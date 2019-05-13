وقوع خمسة جرحى وانهيار منزلين جراء الزلزال الذي ضرب بنما

أعلن المعهد الأميركي للجيوفيزياء والجهاز الوطني للدفاع المدني "إصابة خمسة أشخاص بجروح جرّاء ​زلزال​ بقوّة 6,1 درجات ضرب يوم أمس أقصى غرب بنما قرب الحدود مع ​كوستاريكا​". وافاد الدفاع المدني بـ"انهيار منزلين".

وكان المعهد الأميركي للجيوفيزياء قد أوضح في وقت سابق أنّ "الزلزال ضربَ على عمق 37 كيلومتراً في أقصى غرب البلاد، وأنّ أقرب مدينة من مركزه هي سانتا كروز".

ولم يُصدر مركز التحذير من التسونامي في ​المحيط الهادئ​، أيّ تحذير من خطر حصول أمواج مدّ بحري.

يُذكر أنّ في تشرين الثاني 2017، ضَرب زلزال بقوة 6,5 درجات سواحل كوستاريكا على المحيط الهادئ، شعر به سكّان العاصمة سان خوسيه وأدّى إلى مقتل شخصين بنوبة قلبيّة.