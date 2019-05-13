حكومة سريلانكا تحظر شبكات التواصل الاجتماعي بعد اعتداءات على مسلمين

أعلنت الحكومة السريلانكية إنها تحظر مؤقتا بعض شبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات الرسائل بما في ذلك "فيسبوك وواتس آب" بعد حوادث عنيفة في أعقاب تفجيرات عيد الفصح التي شنها متشددون إسلاميون.
وألقى عشرات الأشخاص الحجارة على المساجد والمتاجر التي يملكها المسلمون، وتعرض رجل للضرب في بلدة شيلاو على الساحل الغربي، في نزاع بدأ على فيسبوك.
كما أبلغت وسائل الإعلام السريلانكية، عن حوادث وقعت في العديد من المناطق القريبة خلال الليل.
يذكر انه ضربت، يوم 21 نيسان، سلسلة انفجارات كنائس وفنادق في سريلانكا، صباح يوم عيد الفصح.
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