قيومجيان: تم اضافة ضريبة دخل على العسكريين المتقاعدين مثل جميع الناس

أوضح وزير الشؤون الإجتماعية ​ريشارد قيومجيان​ أن "بند الرواتب لم يطرح في جلسة مجلس الوزراء بالأمس"، معتبرا ان "كل هذه التحركات الإستباقية من تحركات أساتذة ​الجامعة اللبنانية​ الى تحركات أمس للمجتمع المدني غير مقبولة".

وفي حديث اذاعي أوضح قيومجيان ان "هناك لجنة مؤلفة من وزراء الإقتصاد والصناعة والمال بحثت في أي سلع يمكن وضع رسوم جمركية عليها وذلك حرصاُ على ​الإقتصاد اللبناني​"، مضيفا:"لقد زدنا على العسكر المتقاعد ضريبة دخل فقط كجميع الناس ولا مس في رواتبهم".