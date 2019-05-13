عبدالله: لوقف كل تدخل خارجي بشؤون بلدة الجية من شأنه تعقيد الأمور أكثر

ركّز عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​، على أنّ "ما جرى ويجري في بلدة ​الجية​ العزيزة من تعطيل للمحاسبة، وتدخّلات من البعض لتحديد المسارات وفرض الخيارات، يعكس تخبّطًا وتماديًا وقفزًا فوق أصحاب الحقّ من فعاليّات البلدة وقواها السياسيّة والاجتماعيّة والمدنيّة".

ودعا في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى "وقف كلّ تدخّل خارجي بشؤون البلدة، من شأنه تعقيد الأمور أكثر".