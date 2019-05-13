النشرة: العسكريون المتقاعدون يعتصمون أمام مصارف لبنان المركزية بمختلف المناطق

افاد مراسل "النشرة" في ​البقاع​ بأن "العسكريين المتقاعدين نفذوا اعتصاما أمام فروع مصرف ​لبنان​ المركزية في البقاع وبدأوا بالاعتصام اعتبارا من الساعة الخامسة من فجر اليوم بعد تسريب معلومات ليلا عن استدعاء موظفي المصرف إلى أعمالهم فجرا". واقفل ​المتقاعدون​ فروع المصرف في ​بعلبك​ وزحلة.

ودعا المعتصمون الدولة للتوجه نحو مصادر الهدر و​الفساد​ بدل الاقتراب من ذوي الدخل المحدود.

كما اقفل المتقاعدون العسكريون ​مصرف لبنان​ في صور ونفذوا اعتصاما امام مدخله.