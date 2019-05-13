النشرة: العسكريون المتقاعدون يعتصمون أمام مصارف لبنان المركزية بمختلف المناطق

افاد مراسل "النشرة" في البقاع بأن "العسكريين المتقاعدين نفذوا اعتصاما أمام فروع مصرف لبنان المركزية في البقاع وبدأوا بالاعتصام اعتبارا من الساعة الخامسة من فجر اليوم بعد تسريب معلومات ليلا عن استدعاء موظفي المصرف إلى أعمالهم فجرا". واقفل المتقاعدون فروع المصرف في بعلبك وزحلة.
ودعا المعتصمون الدولة للتوجه نحو مصادر الهدر والفساد بدل الاقتراب من ذوي الدخل المحدود.
كما اقفل المتقاعدون العسكريون مصرف لبنان في صور ونفذوا اعتصاما امام مدخله.
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