أكّد وزير المال ​علي حسن خليل​، في تصريح صحافي، بعد انتهاء جلسة ​مجلس الوزراء​ في السراي الحكومي، أنّ "الجلسة كانت منتجة جدًّا. أدخلنا خلالها مواد جديدة إلى ​الموازنة​، وبدأنا بنقاشات معمّقة جدًّا".

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كانت هذه تفاصيل خبر وزير المال: جلسة الحكومة كانت منتجة جدا وأدخلنا خلالها مواد جديدة للموازنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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