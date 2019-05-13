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وزير الطاقة السعودي أكد تعرض ناقلتين سعوديتين لهجوم تخريبي أمس قرب الفجيرة

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أعلن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في ​​ ​خالد الفالح​، أنّ "يوم أمس الأحد 12 أيار 2019، تعرّضت ناقلتان سعوديّتان لهجوم تخريبي وهما في طريقهما إلى عبور ​الخليج العربي​ في المياه الاقتصادية لدولة ​الإمارات​، بالقرب من إمارة الفجيرة، بينما كانت إحداهما في طريقها للتحميل ب​النفط​ السعودي من ميناء رأس تنورة، ومن ثمّ الاتجاه إلى ​الولايات المتحدة الأميركية​ لتزويد عملاء "أرامكو السعودية"

وأوضح أنّه "لم ينجم عن هذا الهجوم أيّ خسائر في الأرواح أو تسرّب للوقود، في حين نجم عنه أضرار بالغة في هيكلي السفينتين". وشجب "هذا الإعتداء الّذي يستهدف تهديد حرية الملاحة البحرية وأمن الإمدادات النفطية للمستهلكين في أنحاء العالم كافّة".

وأكّد الفالح "المسؤوليّة المشتركة للمجتمع الدولي في الحفاظ على سلامة الملاحة البحرية وأمن الناقلات النفطية، تحسّبًا للآثار الّتي تترتّب على أسواق الطاقة وخطورة ذلك على ​الاقتصاد العالمي​".

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