القاضية عون: لم أرفض تعيين طبيب شرعي لمعاينة الموقوف حسان الضيقة

اوضحت المدعي العام ​جبل لبنان​ القاضية ​غادة عون​ انه " لقد ورد خطأ على لسان قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان ​نقولا منصور​، بأني رفضت تعيين طبيب شرعي لمعاينة الموقوف حسان توفيق الضيقة، وهذا غير صحيح بتاتا. انا نقلت الموقوف الى المستشفى وعينت لجنة طبية لمعاينته ويمكن سؤال الوالد المحامي الضيقة عن ذلك، كما أن القرار موجود في الملف، لذا وجب التوضيح".

وأشارت:" كما لا بد من التوضيح بان ملف الموقوف المذكور اصبح بعهدة قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية منذ عدة اسابيع والتي كان بإمكانها اخلاء سبيله لو تبين لها بالفعل انه يعاني من مرض خطير".