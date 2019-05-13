"واتس آب" يختبر خاصية جديدة لمستخدميه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

أفاد تقرير إخباري بأن تطبيق "واتساب" يختبر حاليًا ملصقات رسوم متحركة، مثل تلك المستخدمة في تطبيق "فيسبوك ماسنجر".

ووفق ما ذكر موقع " 9to5google"، أن النسخة التجريبية الخاصة بالتطبيق، والمخصصة للهواتف التي تعمل بنظام "أندرويد" تحتوي ملصقات متحركة.

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وكان "واتساب" اختبر في الماضي هذه الملصقات، لكنه توقف عن تطويره.

وستعمل الرموز المتحركة الجديدة بمجرد استلامهما من قبل المستخدمين، وستعمل تلقائيًا في الهواتف والحواسيب التي يمكن إرسال الملصقات عبرها أيضًا.

ومن غير الواضح متى سيتم الإصدار الرسمي لهذا الخاصية الجديدة، إلا أن التقرير أشار إلى قرب موعد إطلاقها.