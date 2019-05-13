"قادرة على التخفي".. 15 معلومة عن الفرقاطة المصرية "المُعز"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

شهد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، أمس الأحد، مراسم الاحتفال بتدشين الفرقاطة "المعز"، والتي تم بناؤها بترسانة الإسكندرية البحرية بسواعد وعقول مصرية بالتعاون مع الجانب الفرنسي.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز 15 معلومة عن الفرقاطة المصرية المعز، كالآتي:

1- تم إنشاء الفرقاطة الأولى في فرنسا، وحملت اسم "الفاتح" رقم "971 "، ودخلت الخدمة لدى القوات البحرية المصرية نهاية 2017.

2- تم الاتفاق مع الجانب الفرنسي على بناء فرقاطة واحدة في فرنسا وبناء 3 آخرين في ترسانة الإسكندرية ونقل التكنولجيا.

3- الفرقطة الجديدة "المُعز" واحدة من أصل 4 فرقاطات تم التعاقد عليها مع الجانب الفرنسي في 2014.

4- سيتم الانتهاء من تدشين فرقاطتين بنهاية 2020.

5- تصنف الفرقاطة "المعز" من طراز جوويند بأنها فرقاطة شبحية نظرًا لقدرتها الكبيرة على التخفي.

6- تبلغ إزاحة الفرقاطة 2600 طن وطول 103 أمتار وعرض 16 مترًا.

7- تبلغ سرعة الفرقاطة القصوى 47 كم في الساعة ومداها الأقصى 6850 كم.

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8- الفرقاطة قادرة على حمل أكثر من 80 فردًا من أفراد الطواقم المختلفة، حيث يبلغ عدد أفراد الطاقم 65 فردًا بالإضافة إلى 15 فردًا من طاقم المروحيات وأفراد القوات الخاصة البحرية.

9- تتسلح الفرقاطة بمدفع متعدد الأغراض وخلايا مُزوّدة بصواريخ دفاع جوي، حيث تتسلح بمدفع Super Rapid عيار 76 مم متعدد الأغراض، و16 خلية Sylver A43 مُزوّدة بـ16 صاروخ دفاع جوي قصير المدى طراز "Mica VL" حراري وراداري يبلغ مداه 20 كم.

10- تتسلح بصواريخ سطح - سطح مضادة للسفن والأهداف البرية الساحلية، حيث يوجد 8 صواريخ سطح- سطح مضادة للسفن والأهداف البرية الساحلية طراز "Exocet Block III" يبلغ مداه 200 كم، و2 مدفع عيار 20 مم للتصدي للعائمات المقتربة والتهديدات غير النمطية، وقاذفين ثلاثيين لإطلاق طوربيدات "MU90" المضادة للغواصات يتجاوز مداه 15 كم ويصل إلى عمق 1000 متر.

11- تمتلك مدفعين للتصدي للعائمات المقتربة والتهديدات غير النمطية.

12- تمتلك الفرقاطة قواذف لإطلاق الطوربيدات المضادة للغواصات.

13- تستطيع الفرقاطة حمل مروحية تزن 10 طن لمكافحة الغواصات، ونقل وإسناد أفراد القوات الخاصة، بالإضافة إلى مروحية غير مأهولة لعمليات الاستطلاع وتوجيه النيران، وزورقين سريعين قابلين للنفخ RHIB لنقل أفراد القوات الخاصة البحرية.

14- تمتلك زورقين لمهام القوات الخاصة البحرية.

15- تتميز بتعددية المهام للقتال ضد سفن السطح والدفاع الجوي والاستخبار الإلكتروني الراداري والإشاري والقدرات المُعززة لمكافحة الغواصات، والتدابير المضادة للألغام البحرية.​