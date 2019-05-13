وزير الطاقة السعودي يكشف تفاصيل تعرض ناقلتي نفط لعمل تخريبي في مياه الإمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

قال وزير الطاقة السعودي المهندس خالد الفالح، إنه في تمام الساعة السادسة من صباح أمس الأحد، تعرضت ناقلتان سعوديتان لهجوم تخريبي، وهما في طريقهما لعبور الخليج العربي في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات، بالقرب من إمارة الفجيرة.

وأضاف الفالح في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، اليوم الاثنين، أنه بينما كانت إحدى الناقلتين في طريقها للتحميل بالنفط السعودي من ميناء رأس تنورة، ومن ثم الاتجاه إلى الولايات المتحدة لتزويد عملاء أرامكو السعودية؛ تعرضت لعمل تخريبي، لكنه لم ينجم عن أي خسائر في الأرواح أو تسرب للوقود في حين نجم عنه أضرار بالغة في هيكلي السفينتين.

وشجب الفالح الاعتداء الذي يستهدف تهديد حرية الملاحة البحرية، وأمن الإمدادات النفطية للمستهلكين في أنحاء العالم كافة.

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وأكد الوزير السعودي، المسؤولية المشتركة للمجتمع الدولي في الحفاظ على سلامة الملاحة البحرية وأمن الناقلات النفطية تحسبًا للآثار التي تترتب على أسواق الطاقة وخطورة ذلك على الاقتصاد العالمي.

وخرجت وزارة الخارجية الإماراتية، أمس الأحد، لتؤكد تعرض 4 سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات، لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للإمارات، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة وبالقرب من المياه الإقليمية وفي المياه الاقتصادية للدولة.

وقالت الوزارة في بيان إن الجهات المعنية في الإمارات قامت باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، وجاري التحقيق حول ظروف الحادث بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية، وستقوم الجهات المعنية بالتحقيق برفع النتائج حين الانتهاء من إجراءاتها.

طالبت الإمارات المجتمع الدولي بالقيام بمسئولياته لمنع أي أطراف تحاول المساس بأمن وحركة الملاحة البحرية، مضيفة أن ذلك يعتبر تهديدا للأمن والسلامة الدولية.