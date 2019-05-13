يضم وافدين من دول العالم.. 10 معلومات عن الإفطار الجماعي للأزهر (فيديوجرافيك)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود أبو طالب:

نظم الجامع الأزهر، أمس الأحد، إفطارًا جماعيًّا مفتوحًا لحوالي 2500 شخص، في الذكرى 1079 لإنشائه.

وأقامت إدارة الجامع الأزهر، عددًا من الفعاليات، بمناسبة مرور 1079 عام هجري على تأسيسه، والتي توافق السابع من شهر رمضان المبارك من كل عام، شملت أنشطة فنية كالخط العربي والرسوم الفنية والتشكيلية، وسط توافد أعداد كبيرة على الجامع الأزهر، وبثت إدارة الجامع مجموعة من الأفلام الوثائقية لشيوخ الأزهر السابقين، أبرزهم الشيخ محمود شلتوت، والشيخ مصطفى عبدالرازق، والشيخ عبدالحليم محمود، عبر شاشات كبيرة وُضعت بساحة الجامع.