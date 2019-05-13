"مستوطنة ترامب" على مرتفعات الجولان المحتل

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إيجاد موقع لبناء مستوطنة تحمل اسم الرئيس الأميركي دونالد ترامب كما سبق أن تعهد، مشيرا إلى بدء الحصول على الموافقات الرسمية تمهيدا لمباشرة البناء.
وقال نتانياهو في مستهل اجتماع حكومته "تعهدت أننا سنبني تجمعاسكنيا سيسمى باسم الرئيس ترامب".
وأضاف "أوّد أن أبلغكم أننا قمنا باختيار موقع بالفعل في مرتفعات الجولان حيث سيتم بناء هذا التجمع الجديد ولقد بدأنا الإجراءات".
وقدّم نتانياهو هذا التعهد الشهر الفائت
وأعلن نتانياهو أنه سيقدم مشروع المستوطنة الجديدة بعد تشكيل ائتلاف حكومي جديد اثر الانتخابات المبكرة التي جرت الشهر الفائت.
ويجري نتانياهو مباحثات مع قادة الاحزاب المتوقع انضمامها للائتلاف الحاكم.
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