76 قتيلا في انفجار شاحنة صهريج بالنيجر

اسماء السيد - نيامى: قضى 76 شخصاً في النيجر في 6 أيّار/مايو الجاري بانفجار شاحنة صهريج تنقل وقوداً على بُعد مئات الأمتار من مطار نيامي الدولي، بحسب حصيلة جديدة أوردها التلفزيون الرسمي مساء الأحد.

وأفاد بيان للرئاسة النيجريّة أنّ الانفجار "وقع الإثنين (الفائت) قرابة الساعة 01,00 (بالتوقيتَين المحلّي وغرينتش)".

وكانت حصيلة رسميّة سابقة قد أشارت إلى وجود 60 قتيلاً.

وأفاد شهود التقاهم صحافي في فرانس برس، أنّ الشاحنة انقلبت على السكك الحديد لدى خروجها من المدينة. ووقع الانفجار فيما كان عدد من الأشخاص يحاولون جمع الوقود المتسرّب منها.

وأكّدت تلميذة صباح الإثنين الفائت لفرانس برس في موقع الحادث "كان الوقت قبيل منتصف الليل عندما خرجتُ ورأيتُ الشّاحنة مقلوبة. قدم الناس من كلّ الجهات لجمع الوقود. ثمّ رأيت نارًا على الجانب واشتعل كلّ شيء".

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وقال تاجر شاهد ما حصل "كان أشخاص وراكبو دراجات نارية متحلقين حول الشاحنة عندما اندلع الحريق بشكل مفاجئ ووقع انفجار. رأيت 40 قتيلاً على الاقلّ".

وصباح يوم الإثنين، شوهدت الشاحنة المتفحّمة منقلبة في الموقع، بينما جمع عناصر من الشرطة حطامًا ودرّاجات نارية محترقة على الطريق.

ووقع الانفجار على الطريق من نيامي نحو الجنوب الشرقي. وهناك مستودع للوقود أتت منه الشاحنة على الأرجح، على مسافة بضع مئات الأمتار من الموقع.

ولم تتوقّف حركة الطيران بسبب الحادث.