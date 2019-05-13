شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير هيئة مفوضى الدولة يؤيد قرار "الأعلى للإعلام" بوقف برنامج الزمالك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المجلس الأعلى للاعلام، أن هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أصدرت تقريرا قضائياً، فى الطعن المقام من مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك ضد مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالقاهرة بقبول الدعويين رقمى 38408 و38902 شكلاً ، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون عليه.

وأضاف المجلس فى بيان له :"أيدت فيه الهيئة القرار رقم (21) لسنة 2019 المطعون فيه والصادر من رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام بتاريخ 23 – 3 -2019 ، والمتضمن فى مادته الاولى : منع بث برنتامج( الزمالك) المعروض على قناة المحور الفضائية لمدة شهر مع إنذارها بعدم عرض أى مادة إعلامية مماثلة خلال مدة منع البث وذلك وفقاً لنص المادة(6) من لائحة الجزاءات والتدابير المشار إليها، وفى مادته الثانية : إلزام قناة المحور الفضائية بأداء مبلغ مالى قدره خمسون ألف جنيه مصرى أو ما يعادله بالعملة الاجنبية ، وفى المادة الثالثة منه: منح القناة المشار إليها مهلة لمدة أسبوعين لتقنين أوضاع البرامج المؤجرة وبرامج الاشتراك والبرامج المهداة التى تبثها دون تصريح من المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام ، وذلك وفقاً لنص المادة(12) من لائحة الجزاءات والتدابير المشار إليها وما ترتب على هذا القرار من آثار".

وفيما يلى نص تقرير هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة:-



تقرير هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا (1)



تقرير هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا (2)



تقرير هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا (3)



تقرير هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا (4)



تقرير هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا (5)



تقرير هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا (6)



تقرير هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا (7)



تقرير هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا (8)



تقرير هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا (9)



تقرير هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا (10)



تقرير هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا (11)

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تقرير هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا (12)



تقرير هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا (13)



تقرير هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا (14)



تقرير هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا (15)



تقرير هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا (16)



تقرير هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا (17)



تقرير هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا (18)



تقرير هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا (19)



تقرير هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا (20)



تقرير هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا (21)



تقرير هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا (22)



تقرير هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا (23)



تقرير هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا (24)



تقرير هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا (25)