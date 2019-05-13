شكرا لقرائتكم خبر عن باحث إسلامى: الإخوان توظف المال لشراء ولاء أمريكيين لمنع تصنيف الجماعة إرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هشام النجار، الباحث الإسلامى، أن الجماعة تحاول بكل ما لديها من أوراق الهروب من مساعى الولايات المتحدة الأمريكية لتصنيف الإخوان كتنظيم إرهابى سواء عبر الضغط السياسي من قبل الدول الراعية والداعمة لها مثل تركيا وقطر، واعتمادهما على مجموعة أعضاء من الكونجرس الأمريكى لمواجهة مساعى ترامب لاعتبار الإخوان تنظيم إرهابى.

وأضاف الباحث الإسلامى، أنه من بين الحيل أيضا التى سيتبعها التنظيم توظيف المال والسعى لشراء ولاء بعض الشخصيات والكيانات النافذة فى مؤسسات صنع القرار بالإدارة الأميركية.

ولفت هشام النجار، إلى أن الإخوان ستعتمد على علاقات سابقة مع عدد من وجوه إدارة الرئيس الأمريكى الأسبق باراك أوباما، ممن لا يزال لهم حضور ونشاط فى المشهد الحالى خاصة فى الكونجرس الأمريكى.