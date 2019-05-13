رئيس تجمع مزارعي البقاع تخوف أن تطال سياسة الحكومة التقشفية دعم التصدير الزراعي

أعرب رئيس "تجمع مزارعي وفلاحي البقاع" ابراهيم ترشيشي، عن تخوّفه من أن "تطال السياسة التقشفية الّتي تعتمدها الحكومة دعم التصدير الزراعي، لما سيكون لذلك من انعكاسات مباشرة على وضع القطاع الّذي يرزح تحت صعوبات شتّى أصلًا"، مشدّدًا في الوقت عينه على "وجوب عدم استباق الأمور وانتظار ما ستؤول إليه الأرقام الرسمية الّتي ستصدر بعد انتهاء الاجتماعات الوزارية".
وأكّد في حديث صحافي، أنّ "المطلوب النهوض بالقطاع الزراعي لا زيادة حصاره، ونحن نؤيّد كلّ ما ورد في خطة "ماكينزي" في هذا المجال، خصوصًا ما ذكرته بخصوص وجوب تشريع زراعة القنب الهندي (الحشيشة) للاستفادة منه بصناعات طبية".
وكانت قد لحظت خطة "ماكينزي"، للنهوض بالقطاع الزراعي، رفع إنتاجيّة صغار المزارعين من خلال اعتماد التكنولوجيا والأساليب الزراعية الحديثة، وتغيير أنواع البذور والاستفادة من الإمكانات التصديرية للمزارعين التجاريين من خلال تحسين معايير الجودة والانتقال إلى المحاصيل ذات القيمة الأعلى.
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