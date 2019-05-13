علمت "​الأخبار​" أن حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ استدعى أمس عدداً من الموظفين الذين يتولّون مهام مؤثّرة في عملية التبادل المالي مع ​المصارف​ الأخرى والتحويلات المالية، وطلب منهم ​النوم​ في المصرف تحسبّاً من قطع الطريق من قبل المتقاعدين، حتى لا ينعكس هذا الأمر على العمليات المالية والمصرفية في البلاد.

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كانت هذه تفاصيل خبر الأخبار: سلامة طلب من بعض الموظفين النوم في المصرف تخوفا من قطع الطريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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