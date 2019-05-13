الجراح بعد جلسة الحكومة: لم نبحث بموضوع الرواتب وكل الاجراءات المتخذة مهمة

لفت وزير الإعلام ​جمال الجراح​، عقب جلسة ​مجلس الوزراء​ الّتي ترأسها رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​ في ​السراي الحكومي​، والّتي انتهت قرابة الثانية فجرًا، إلى أنّ "جلسة اليوم طويلة لكنّنا بحثنا في العمق بالمواد الضريبية، واتّخذت قرارات في بعض المواد منها مثلًا تخفيض رسوم التسجيل للدراجات. فكما تعرفون انّ أغلب الدراجات في ​لبنان​ غير مسجّلة نتيجة أن الرسوم مرتفعة"، موضحًا أنّه "جرى تخفيضها للحدّ الأدنى تشجيعًا للناس لكي يسجّلوا دراجاتهم. كذلك مساهمة الدولة في ​المدارس​ المجانية أصبحت خاضعة لرقابة التفتيش التربوي".

وبيّن أنّه "اتّخذت قرارات بخصوص الإلتزام الضريبي، والغرامات على التهرب الضريبي أصبحت عالية بشكل أن نضبط جباية الدولة من ​الضرائب​. كما رفعنا الرسوم قليلًا على إجازات العمل على الأجانب، وهذه لا تطال اللبنانيين بل الأجانب الّذين يستحصلون على إجازات عمل في لبنان".

وذكر الجراح "أنّنا خفّضنا أيضًا مساهمة الدولة في المؤسسات العامة الّتي تستفيد من مساهمات من ​المالية العامة​ بين 10 و50 لبعض المؤسسات لكي نضبط إنفاق هذه المؤسسات"، مركّزًا على أنّ "بالطبع، هناك قرارات بحاجة إلى صياغة قانونيّة بخصوص تشجيع الاستثمار، بخاصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات".

وكشف "أنّنا رفعنا الرسوم على الطائرات الّتي تهبط في ​مطار بيروت الدولي​، بما يزيد الدخل والرسوم على هذه الطائرات، تساويًا مع بقية المطارات في العالم أو المنطقة. هذه أهمّ الأمور، وهناك بعض النقاط الّتي تحتاج إلى صياغات قانونية، غدًا إن شاء الله الساعة الثانية عشرة ظهرا هناك جلسة وسنستكمل البحث".

وحول عدم البحث بعد في مسألة الاقتطاع من الرواتب الخاصة بالوزراء والنواب والرؤساء، وتأجيل موضوع ​القطاع العام​، أوضح أنّ "موضوع الرواتب ككلّ لم نبحثه حتّى نرى الإجراءات الّتي اتّخذناها حتّى الآن وما الّذي ستخفّضه من ​العجز​، وإن كانت كافية أم لا. طبعا هذا الموضوع بحاجة إلى بحث في العمق أكثر لكي نتخّذ قرارًا بشأنه". وأشار إلى أنّ "اليوم، كلّ الإجراءات الضريبية الّتي اتّخذناها وتخفيض الإنفاق في الوزارات ومؤسسات الدولة هي تخفيضات مهمّة، ولأوّل مرّة نكون قساة في التخفيضات بالموازنات، لكي نرى حجم هذه التخفيضات وانعكاساتها المالية، وعلى ضوئها نتّخذ القرارات".