الدفاع المدني: نقل جثة امرأة أثيوبية من جبيل إلى مستشفى البوار

أعلنت ​المديرية العامة للدفاع المدني​، أن عناصر من ​الدفاع المدني​ نقلوا مساء امس جثة امرأة من التابعية الأثيوبية من جبيل، إلى ​مستشفى​ ​البوار​ الحكومي، وذلك بعد حضور ​الأجهزة الأمنية​ المختصة واتمامها الاجراءات القانونية.

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